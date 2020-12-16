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أخبار العالم

على طاولة مجلس الوزراء.. قرار كويتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:47 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن أن طلب فتح استقدام العمالة المنزلية الجديدة أصبح على طاولة مجلس الوزراء.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة علي حد قول الصحيفة إن 5 وزارات وجهات حكومية وافقت على توصية بأن يتم إصدار أذونات عمل جديدة حسب الشروط المعمول بها لتتمكن الأسر الكويتية من استقدام عمالة منزلية جديدة على كفالتها خصوصا الأسر التي ليس لديها خدم يمكن إعادتهم من الخارج.

والمحت الصحيفة الي أن وزارات الصحة والداخلية والخارجية والمالية الى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة وافقت على فتح باب إصدار أذون عمل لاستقدام عمالة منزلية جديدة لسد احتياجات الأسر الكويتية التي تعذرت عودة العمالة الخاصة بها أو تلك التي تحتاج الى عمالة إضافية.

وافادت الصحيفة الكويتية  بأن مجلس الوزراء سينظر في مضمون التوصية التي رفعت إليه من هذه الجهات الخمس لاعتماد الآلية المناسبة لفتح إصدار أذون عمل جديدة للأسر الكويتية التي تحتاج الى استقدام عاملة منزلية من الخارج وتوقيت ذلك وهل سيكون بالتزامن مع خطة عودة العمالة المنزلية التي بدأ تطبيقها أم ستكون منفصلة عنها.
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