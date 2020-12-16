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أخبار العالم

طوارىء في لبنان تحسبا لإعصار قوي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:45 م
تقلبات جوية في لبنان
تقلبات جوية في لبنان
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قسم الخارجي
أصدرت الارصاد اللبنانية، اليوم الأربعاء، تحذيرا من تكوين إعصار، حيث سيكون أقوى من العاصفة. 

وقالت الأرصاد اللبنانية، إنها رصدت تكوين شكل الإعصار، وأن قوة الهواء داخله ليست قوية. 

وأضافت أن أكثر المناطق تأثرا بهذا الإعصار هي المناطق الشمالية، حيث تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية هطول الامطار بكميات كبيرة. 

فيما أعطى  وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، التوجيهات اللازمة لكل فرق الصيانة والمتعهدين في الوزارة ان يكونوا في حالة طوارئ قصوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح جميع أماكن تصريف مياه الامطار.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء مقاطع فيديو ولقطات صور تظهر مشاهد مرعبة بمختلف ضواحي لبنان للثلوج والأمطار الكثيفة.

كما نشرت غرفة التحكم المروري اللبنانية عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", صورة تُظهر "تجمع المياه على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت, وتمت المعالجة من فرق الصيانة بوزارة الأشغال".

وفي السياق، نشرت صورة ثانية لـ "تجمع المياه قرب مفرق سوكلين الشويفات وتتم المعالجة من قبل فرق الصيانة بوزارة الأشغال".

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بلبنان ان يكون الطقس غدا الخميس غائما مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر على ان يتحسن الطقس مساء. 
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