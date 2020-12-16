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مرأة

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:09 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت بها ليلى احمد زاهر، ببنطال كاجوال ممزق باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر جذابا باللون النبيتي، ونسقت معه جاكيت جلد باللون الأسود، كما انتعلت هاف بوت باللون الأسود لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى احمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لتتناسب مع ظهورها، كما وضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها، ورفعت خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.
بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام
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