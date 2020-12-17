ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية الشقر فى القليوبية يطالبون بسرعة توصيل خطوط الصرف الصحي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية الشقر، التابعة لمركز ومدينة كفر شكر محافظة القليوبية، بسبب الإهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين على الرغم من ارتفاع عدد سكانها، والذي يصل إلى نحو 25 ألف نسمة. 


يقول محمد أحمد مهدي سلامة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "القرية تموت بالبطيء وليس لهم إلا الله، هذه القرية هي قرية الشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، تعانى من قلة الخدمات، خصوصا مياه الشرب التى تأتي من بئر جوفية تقع بين مجموعة من الترنشات المقامة أسفل المنازل وتأتي المياه غير صالحة للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى ذلك، فإن الصرف الصحي مقام أسفل المنازل مما أدى إلى تشبع الأساسات بهذه المياه وخروجها إلى الشوارع في بعض الأحيان لأن الطرنشات المقامة أسفل المنازل جعلت الأرض متشبعة بالمياه وتهدد أساسات المنازل التي ممكن أن تنهار على قاطنيها، بالإضافة إلى هلاك الأجهزة الكهربائية، كالسخانات بأنواعها، نتيجة الاعتماد على تلك المياه".


وأضاف: "نريد أن نعيش فى منطقة نظيفة بعيده عن مياه الصرف الصحى التي تهدد حياة أبنائنا، فيما ينجم عنها الأمراض واستنشاق الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، والتي عن طريقها تنتقل الأمراض من شخص لآخر"، مؤكدًا أن المنشآت داخل القرية لم تسلم من مياه المجاري، بل وصلت إلى المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية.


وناشدوا المسئولين البدء فى حفر الشوارع وعمل خطوط الصرف الصحي وتجهيزها تزامنا مع إنشاء محطة الصرف الصحي، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع رأفة بصحة الأهالى.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
01022205406

اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى قرية الشقر بالقليوبية: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي

بعد غرقها في المياه الجوفية.. بشرى سارة لأهالى بني قاسم ببنى سويف

قرية صفط راشين ببني سويف تغرق في مياه الصرف.. فيديو وصور

سكان عزبة شرف الدين بالشرقية يشكون من عدم وجود صرف صحى

عدم وجود شبكة صرف صحى.. مشكلة يعانى منها أهالى قرية الهيشة البحرية فى قنا

أهالي قرية بلصفورة فى سوهاج يستغيثون من عدم اكتمال الصرف الصحى

ترشيحاتنا

هل شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة؟ الأرصاد ترد على تساؤلات المواطنين

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

أحسنتم صنعا يا شباب.. ماني يعلق على تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي

دعاء دخول المنزل.. 9 كلمات رددها حتى تكون في معية الله

العالم يترقب حفل توزيع جوائز ذا بيست.. الليلة

جيري بينجتسون.. أول لاعب يرتدي كمامة خلال مباراة في تاريخ كرة القدم

Advertisements

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

طارق شوقي: إغلاق المدارس بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

قد لا يلعب.. عبد الله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

هاجمه ومزق جسده.. كلب يقتل مراهقا بشراسة

سعر الذهب اليوم الخميس 17-12-2020

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن