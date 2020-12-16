سينوفارم وسبوتنيك الآمَن| "مكافحة كورونا" تعلن بشرى عن لقاحات جديدة

قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن الدولة و العلماء المصريين هدفهم الوحيد صحة المواطن المصرى مؤكدأ أنهم لن يسمحوا بأن يكون المصريون عرضة للتجربة.





وكشف "حسنى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه تم البدء فى التطعيم باللقاح الصينى فى مستشفيات العزل ، الحميات ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، والسرطان وتم إطلاق الموقع الالكترونى الخاص بالتسجيل للتطعيم باللقاح ، لافتأ إلى أن اللقاحات الآمنة والأفضل فى الوقت الحالى الصينية ، أو سبوتنيك .





ونوه الى أن اللقاح الصينى الموجود فى مصر آمن للغاية، لافتا إلى أن اللقاحات ستتوالى خلال الفترة القادمة، وأنهم طلبوا أن تكون من نوعية معينة .





وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصلت مع الجهات المعنية لتوفير اللقاحات، لافتا الى أنه من المقرر وجود لقاحات عديدة وليست مقتصرة على لقاح واحد بعدة أنواع مختلفة.





ولفت الى وجود منصة الكترونية خاصة لتسجيل المواطنين وتطعيمهم باللقاح مع الأخذ بالاعتبار الأولوية بالرعاية لكبار السن ، وأصحاب الأمراض المزمنة ويتم تحديد موعد لهم لأخذ اللقاح.



