تسريبات خطيرة.. إدارة ترامب سمحت بإصابة ملايين الأمريكيين بكورونا لغرض محدد

كشفت تسريبات للبريد الإلكتروني الخاص بـ باول ألكسندر، المستشار العلمي بوزارة الصحة الأمريكية، عن دعوته لإصابة الملايين من الأمريكيين بفيروس كورونا لنشر مناعة القطيع ضد المرض.





وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أنها اطلعت على رسائل البريد الإلكتروني الداخلي التي حصلت عليها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، مشيرة إلى أن أحد كبار المسئولين المعينين لإدارة الجائحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، دعا مرارًا وتكرارًا كبار مسؤولي الصحة الأمريكية إلى تبني نهج "مناعة القطيع" تجاه فيروس كورونا وترك الملايين يصابون بالفيروس.





وأضاف ألكسندر وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المؤرخة في 4 يوليو الماضي: "لا توجد طريقة أخرى، علينا تشكيل مناعة القطيع وهذا يأتي فقط من خلال السماح للمجموعات غير المعرضة للخطر الكبير بالإصابة بالفيروس".





وتابع: "الرضع والأطفال والمراهقين والشباب الذين لا يعانون من أي حالات مرضية ليس لديهم أي خطر يذكر. لنستخدمهم لتطوير مناعة القطيع. نريد منهم أن يُصابوا بالمرض".





وكتب الكسندر في 24 يوليو بمجلة "Food and Food": "قد يكون من الأفضل أن نفتح المنطقة وندع الأطفال والشباب يصابون بالمرض من أجل الحصول على مناعة طبيعية".





ولم يتوقف الأمر عند الدعوات فقط، بل قام 8 من المسؤولين الكبار بوزارة الصحة من الكسندر بدراسة الفكرة لتطبيقها، فيما أكدت مجلة "بوليتيكو" نقلًا عن مسئولين أن البيت الأبيض دعم هذه الفكرة.



