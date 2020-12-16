هداف الدوري ونجم سيراميكا كليوباترا يكشف حجم إصابته بعد لقاء البنك الأهلي

أكد شادي حسين، مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، أنه يجتهد ويقدم أفضل ما لديه؛ أملًا في المنافسة على لقب هداف الدوري الموسم الحالي.





ونجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز الثاني تواليًا بنتيجة 3-1 أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، وسجل شادي حسين أول ثنائية له في الدوري الموسم الحالي.





وقال شادي حسين خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "جميع اللاعبين كانوا رجال في المباراة، لم نصعد للدوري من أجل الأداء المشرف فقط، نريد تحقيق إنجاز للفريق".





وأكمل "أجتهد وأقدم أفضل ما لدي من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الموسم الحالي".





وواصل "الفريق يمتلك لاعبين أصحاب أسماء كبيرة، يساعدون الفريق من أجل تحقيق أفضل نتائج".





واختتم "تعرضت لكدمة خفيفة في القدم، مجرد إصابة خفيفة".