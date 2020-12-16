فهد السبهان: زيارة محمد بن زايد إلى مصر دعوة لزيادة تلاحم الأمة العربية.. فيديو

قال الدكتور فهد السبهان رئيس المركز الدولي للتدريب والدراسات، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد الي مصر جاءت بناء على رؤيته الثاقبة لأهمية هذه الزيارة خصوصا ان هناك عمق تاريخي بين الإمارات ومصر.





وأضاف السبهان خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه اون اى، أن هذه الزيارة تدعو جميع الامة العربية الي مزيد من التلاحم والشيخ محمد بن زايد يريد ان تكون العلاقة بين مصر والإمارات علاقات وطيدة جدا لمواجهة التحديات الإقليمية .





واوضح السبهان، ان علاقة الإمارات مع مصر قائمة علي التعاون المشترك في جميع نواحي الحياه لافتا إلى ان هذه العلاقة نوع من أنواع الأمن القومي العربي.





وتابع السبهان أن هناك كثيرا من الملفات المشتركة بين مصر والامارات ومنها الملفات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والسياسية.



