طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

يستأنف طلاب اولى ثانوي اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ، الامتحانات التدريبية الالكترونية ، التي يؤديها الطلاب من المدارس او المنازل عبر اجهزة التابلت الخاصة بهم .
و وفقا لجدول الامتحانات التدريبية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، يؤدي اليوم الخميس ، طلاب اولى ثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات ( لمدة 3 ساعات) و اللغة الاجنبية الثانية ( لمدة ساعة ونصف).
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاحصائيات الختامية لأعداد طلاب اولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان في ثاني ايام الامتحانات التدريبية اليوم الاربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 .
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نسبة حضور طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان في اليوم الثاني للامتحان التدريبي بلغت ٩٧٪ من اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي البالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن أعداد الممتحنين اليوم تتمثل فيما يلي :
الجغرافيا = ٦٢٩،٩٣٣ طالب
اللغة الانجليزية = ٦٣١،٣٧٦ طالب
اللغة الفرنسية = ١،٩٠٣ طالب
اللغة الالمانية = ١٨ طالب
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح على منصة الامتحان اليوم الاربعاء ، ١،٢٦٣،٢٣٠ امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية.
وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، يمكن إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم: 01148970610 أو الاتصال تليفونيا على الخط الساخن على رقم 19368
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تسجيل شكاوى والاستفسارات طلاب أولى ثانوي على الرابط التالي: