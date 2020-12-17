طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

يستأنف طلاب اولى ثانوي اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ، الامتحانات التدريبية الالكترونية ، التي يؤديها الطلاب من المدارس او المنازل عبر اجهزة التابلت الخاصة بهم .





و وفقا لجدول الامتحانات التدريبية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، يؤدي اليوم الخميس ، طلاب اولى ثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات ( لمدة 3 ساعات) و اللغة الاجنبية الثانية ( لمدة ساعة ونصف).





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وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاحصائيات الختامية لأعداد طلاب اولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان في ثاني ايام الامتحانات التدريبية اليوم الاربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 .





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نسبة حضور طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان في اليوم الثاني للامتحان التدريبي بلغت ٩٧٪؜ من اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي البالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .



