عضو تنسيقية الأحزاب: مصر قطعت شوطاً كبيراً بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن اختياره الأول لعضويته بمجلس النواب ستكون لجنة حقوق الانسان، مشيرأ إلى أن مصر قطعت شوطـأ كبيرأ بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.





وأوضح " عبد العزيز " خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن عضويته بمجلس الانسان امتدت ل 7 سنوات، لافتأ إلى أن اهتمامه الأول بعضويته لمجلس النواب سيكون بالحقوق المدنية والسياسية، الاجتماعية ليكونوا بنفس التوازي.





ولفت عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، إلى أن مصر كانت من الدول التى تتمتع قديمأ بعدد كبير بإصابات فيروس سى ولكن بعد مبادرة 100 مليون صحة مصر استطاعت بالقضاء على المرض وبالتالى تحقيق الحقوق الصحية للمواطنين وما نتج عنه من تطوير للعشوائيات وتحقيق الحقوق الآدمية للمواطن المصرى بهذا الصدد .





وأشار إلى أن الدور المهم التى تتبناه مصر هو التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية ، والاجتماعية والاقتصادية وإبراز أن دور حقوق الانسان هى تحقيق معادلة التوازن بين هذه الحقوق ، لافتأ إلى أن الاعلام العالمى لحقوق الانسان تحدث أن لكل مواطن الحق فى الحياة ، الحرية والامان الشخصى.





وتابع عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن حقوق الانسان تسير فى خطى واحدة مع الحقوق السياسية والاجتماعية وضمان هذا التوازى خاصة مع امتلاك مصر أجندة تشريعية فى هذا الأمر ، و تكامل ما بين المجلس القومى لحقوق الانسان ومجلس النواب .