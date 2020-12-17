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تعليم

عميد اقتصاد القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول فى الأسبوع الثالث من يناير

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية تلتزم بالأجندة والمواعيد التي أعلنتها الجامعة بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "السعيد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الامتحانات من المقرر إجراؤها بالكلية في الأسبوع الثالث من يناير  المقبل ، حيث يتم إجراؤها يوم 16 من نفس الشهر ، طبقا للأجندة التي وضعتها الجامعة في بداية العام الدراسي ، في حال عدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات بشأن جداول الامتحانات.

وأضاف ، أن الكلية تؤكد على جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس الالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة ومنع التكدسات والتجمعات بين الطلاب وإجراء عمليات التعقيم بصورة دائمة ومستمرة للقاعات وأماكن تردد الطلاب ودخول الطلاب من بوابات التعقيم الإلكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أكد على ضرورة قيام الجهات المختصة مثل وزارة الصحة والهيئات المعنية والمؤسسات الإعلامية المختلفة، باستمرار تنظيم وتنفيذ الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطر الإصابة بفيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعية والإجراءات الاحترازية، تفاديًا لخطر الإصابة بالفيروس الذي أصاب حوالي 24 مليون نسمة  في 215 دولة ومقاطعة حول العالم تحتل فيهم مصر المركز الـ 31 بأعداد إصابات اقتربت من 100 ألف إصابة .

 وأكد أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من غالبية الناس هو السبب الرئيسي والمباشر في تزايد معدل الإصابات، خاصة بعد إلغاء قرارات الحظر ، حيث تخلى غالبية الناس عن هذه الإجراءات والتدابير الوقائة في فترة تراجع الأرقام وانخفاض مؤشر رصد أعداد الإصابات اليومي .
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