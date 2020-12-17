طب عين شمس: نوفر إنترنت للطلاب داخل الكلية طوال مدة الامتحانات

قال الدكتور "أشرف عمر " عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، إن الكلية تلتزم بالخطة الموضوعة من قبل المجلس الاعلي بالجامعات من حيث موعد الاختبارت والامتحانات العملية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم.





وأوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم مد عدد ساعات عمل مكتبة الكلية الى الثامنة مساءً لتوفير الإنترنت للطلاب غير القادرين طوال فترة الإمتحانات بعد الإعتماد على التعليم المدمج ورفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية ، مؤكدًا علي تخفيض أسعار الكتب الورقية التي يحتاجها الطلاب.





ولفت عميد طب عين شمس الى أن الكلية توفر التدريبات العملية التي يحتاجها الطالب كطبيب لممارسة المواد عبر المحاكاة بين المرضي وذلك داخل المستشفيات الخاصة بالكلية، مشيرًا لاعتماد الكلية للامتحانات الإلكترونية التي تميز الطالب عن غيرة من سرعة البديهة والإتقان.





وأوضح " رجاء " في تصريحات سابقه له لموقع " صدي البلد " أن الكلية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الاول وذلك بالإعتماد علي الامتحانات الإلكترونية و" البابل شيت " لتسهيل عملية أداء الامتحانات علي الطلاب وتقليل عدد ساعات الإمتحان لتصل الى ساعة واحدة فقط مؤكدًا علي الحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب.





ولفت عميد علوم بجامعة عين شمس أن الكلية تهتم بقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحراية للتأكد من عدم إرتفاع حرارتهم ، مشددًا علي ارتداء الكمامات الطبية وفي حالة مخالفة الطالب يحرم من حضور الامتحان.



