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بين الناس

أهالى الكسابية بشبين القناطر يستغيثون من حرق القمامة ويطالبون بصناديق لتجميعها.. صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تسيطر حالة من الغضب والاستياء على سكان قرية الكسابية التابعة لوحدة طحوريا بشبين القناطر  فى محافظة القليوبية ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض في ظل انتشار فيروس «كورونا». 

وقال المواطن محمد عطية في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من تراكم القمامة التى تهدد حياتنا من خلال انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".

وتابع : تقدمنا أكثر من مرة بالاستغاثة إلى رئيس الوحدة المحلية بطحوريا الذى يرفض التعامل مع حل مشاكل المواطنين وإساءة معاملة من يتوافد  على الوحدة المحلية بطحوريا.

وناشد المواطن عبر "صدى البلد"، المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة والحيوانات النافقة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة ، وتوفير صناديق للقمامة .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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