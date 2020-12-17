أهالى الكسابية بشبين القناطر يستغيثون من حرق القمامة ويطالبون بصناديق لتجميعها.. صور

تسيطر حالة من الغضب والاستياء على سكان قرية الكسابية التابعة لوحدة طحوريا بشبين القناطر فى محافظة القليوبية ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض في ظل انتشار فيروس «كورونا».





وقال المواطن محمد عطية في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من تراكم القمامة التى تهدد حياتنا من خلال انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".





وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".





وتابع : تقدمنا أكثر من مرة بالاستغاثة إلى رئيس الوحدة المحلية بطحوريا الذى يرفض التعامل مع حل مشاكل المواطنين وإساءة معاملة من يتوافد على الوحدة المحلية بطحوريا.





وناشد المواطن عبر "صدى البلد"، المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة والحيوانات النافقة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة ، وتوفير صناديق للقمامة .





للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

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