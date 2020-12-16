ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الشافعي: القطاع الخاص يتأهب للموجة الثانية من كورونا بإجراءات احترازية ووقائية كبيرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى سابقا أن  الوضع الحالى من فيرس كورونا بالموجة الثانية ينذر بمخاوف شديدة ويستلزم ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات وأماكن العمل والأماكن المغلقة، والتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية قد يتسبب فى وضع مشابه للدول الأخرى التى تشهد حاليا موجة ثانية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن  الموجة الأولى للفيروس كبدت المستثمرين والصناع خسائر كبيرة؛ بسبب الاضطرابات التى تعرض لها السوق وتراجع معدل الطلب على المنتجات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية.

وذكر أن المصانع بدأت منذ فترة قصيرة فى العودة إلى العمل بشكل طبيعى بدعم من قرار الحكومة بالتعايش مع الأزمة، فضلا عن الحركة الإيجابية للسوق وتحسن مستوى الطلب، لذلك فإن البقاء على نفس المعايير الاحترازية التى طبقتها المصانع فى المرحلة الأولى سيؤدى إلى انخفاض معدل التأثير خلال الفترة المقبلة.

 وطالب  جميع المصانع بتشديد الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات، وتعقيم المكان، والعاملين؛ لضمان استمرار عملية التشغيل والحفاظ على العمالة.

وتوقع  خروج العالم من تلك الجائحة بعد توصل ألمانيا للقاح جديد ستبدأ حقنه لمواطنيها بداية من الشهر المقبل، وهذا الأمر يدعو إلى التفاؤل على المدى القريب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

استعرض الاجتماع الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.

ووجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عادل المصري: المطاعم السياحية تتبع الإجراءات الاحترازية بقوة ضد كورونا

تحذير عاجل من أحمد موسى بشأن موجة كورونا الثانية .. فيديو

إجراءات صارمة حيال المخالفين.. جامعة القاهرة تعلن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

إغلاق كافة المساجد تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

بعد زيادة حالات كورونا بالموجة الثانية.. رجال الأعمال يطالبون بتفعيل مبادرة خليك فى مصنعك.. ويؤكدون: اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. وتوقف المصانع ليس الحل ويضعف الاقتصاد

محافظ أسيوط: حملات دورية على المناطق الصناعية للتأكد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بعد استضافتها موسيماني.. حقيقة إصابة إسعاد يونس بفيروس كورونا

الحمل والطلاق.. آخر أخبار عمرو دياب ودينا الشربيني

هداف الدوري ونجم سيراميكا كليوباترا يكشف حجم إصابته بعد لقاء البنك الأهلي

تسريبات خطيرة.. إدارة ترامب سمحت بإصابة ملايين الأمريكيين بكورونا لغرض محدد

الأرصاد: على الجميع توخى الحذر غدا و21 ديسمبر بدء موسم الشتاء

عبد الحفيظ وثلاثي الأهلي في زيارة لأسرة الراحل محمد عبد الوهاب بالفيوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

دراسة.. السمنة تضعف المناعة وتسرع نمو الأورام

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام