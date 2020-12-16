الشافعي: القطاع الخاص يتأهب للموجة الثانية من كورونا بإجراءات احترازية ووقائية كبيرة

أكد حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى سابقا أن الوضع الحالى من فيرس كورونا بالموجة الثانية ينذر بمخاوف شديدة ويستلزم ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات وأماكن العمل والأماكن المغلقة، والتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية قد يتسبب فى وضع مشابه للدول الأخرى التى تشهد حاليا موجة ثانية.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الموجة الأولى للفيروس كبدت المستثمرين والصناع خسائر كبيرة؛ بسبب الاضطرابات التى تعرض لها السوق وتراجع معدل الطلب على المنتجات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية.





وذكر أن المصانع بدأت منذ فترة قصيرة فى العودة إلى العمل بشكل طبيعى بدعم من قرار الحكومة بالتعايش مع الأزمة، فضلا عن الحركة الإيجابية للسوق وتحسن مستوى الطلب، لذلك فإن البقاء على نفس المعايير الاحترازية التى طبقتها المصانع فى المرحلة الأولى سيؤدى إلى انخفاض معدل التأثير خلال الفترة المقبلة.





وطالب جميع المصانع بتشديد الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات، وتعقيم المكان، والعاملين؛ لضمان استمرار عملية التشغيل والحفاظ على العمالة.





وتوقع خروج العالم من تلك الجائحة بعد توصل ألمانيا للقاح جديد ستبدأ حقنه لمواطنيها بداية من الشهر المقبل، وهذا الأمر يدعو إلى التفاؤل على المدى القريب.



