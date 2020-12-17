مميزات وعيوب التعليم عن بعد في زمن كورونا

بعد انتشار جائحة كورونا لجأت الجامعات المصرية إلى التعليم عن بعد ، والتي تعمل منذ سنوات على تطبيقها خاصة في مجالات التعليم، الأمر الذي ثبت نجاحه خلال فترة الإغلاق الماضية وانتهاء عمليات التعليم بدون خلل او معوقات كبري .





تعريف التعليم عن بعد





التعليم عن بعد شكل من أشكال التعليم الذي تستخدم فيه مختلف التقنيات مثال يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل التواصل بين المعلم والطلاب، ويعد هذا النوع من التعليم جزءا مهما من العملية التعليمية، واعتمدت مصر على التعليم عن بعد في الفترة الحالية حال تعليق الدراسة وهي ظاهرة حديثة للتعليم تطورت مع التطور التكنولوجي المتسارع في العالم، والهدف من التعليم عن بعد إعطاء فرصة التعليم وتوفيرها للطلاب الذين لا يستطيعون الحصول عليه في ظروف تقليدية.





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مميزات التعليم عن بعد





_ إتاحة فرصة أكبر للطلاب للوصول إلى التعليم ويخفف من ضعف الإمكانيات التي تعاني منها بعض الجامعات.





_ يمكن للطلاب غير القادرين على حضور الفصول الدراسية أو بسبب المسؤوليات الأسرية ويمكن من خلال مواصلة دراستهم من خلال تلك الطريقة

_ عدم الاضطرار للسفر إلى الفصول الدراسية بالاضافة الي ان يساعد الطلاب على التركيز في دراستهم دون التعرض للعوامل الخارجية التي تقلل من التركيز

_ الجانب الاجتماعي للحياة في الحرم الجامعي أو المؤسسات التعليمية المختلفة قد يصرف الطالب قليلا عن الدراسة.

_ يحفز المتعلم على اكتساب أكبر قدر من المهارات والتحصيل العلمي، نظرًا لتركيز العملية التعليمية فقط على الفحوى الدراسي دون التطلع إلى أي جوانب أخرى.

_ فتح الآفاق في الارتقاء الوظيفي لمن فاته قطار التعليم المنتظم من الموظفين، حيث يمكنه ذلك من الدراسة والعمل في آن واحد.

_ يساعد الفرد على الاعتماد على نفسه كليًا، من خلال اختيار المصادر التي يستوحي منها معلوماته بذاته دون تأثير من الغير









متطلبات التعليم عن بعد





ومن متطلبات التعليم عن بعد الالتزام والاستمرارية : بعد غياب المعلم والمراقب أثناء الدراسة، قد يؤدي إلى التهاون في حضور الدروس وعدم التركيز، لذلك وجب الاستمراية والالتزام على حضور الدروس.





تنظيم الوقت : لا تحتاج دروس التعليم عن بعد وقت محدد، فيجب على الطالب تنظيم وقته وتخصيص وقت محدد ومنتظم للدراسة.





مهارات التواصل مع الغير إلكترونيا :وطرح الأسئلة والإجابة بشكل واضح وصحيح .





المهارات التكنولوجية :توفير المهارات الأساسية في التعامل مع الكمبيوتر وشبكة الإنترنت و أهم عنصرين في قائمة متطلبات التعليم عن بعد لذلك يجب توفر مهارات أساسية في التعامل.





عدم الاعتماد على الغير : يجب على الطالب الاعتماد على نفسه، في تحليل وربط المعلومات.





أجواء مناسبة : لا يعني عدم التنقل إلى مؤسسة تعليمية، أنه يسمح بالقراءة في الضوضاء، أو استعمال الهاتف النقال والاجتماع مع الأصدقاء والأقارب، بل يجب توفير الجو الهادئ والمناسب لتلقي الدروس.





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برامج التعليم عن بعد





يحظي التعلم عن بعد، مكانة كبيره بين الطلاب والراغبين في الإرتقاء بمستواهم المهني وتعتبر الدورات الدراسية للتعلم عن بعد بديلًا للطلاب الذين يبحثون عن فرص أو أفكار جديده من التعليم دون الخضوع لأي شكل من أشكال التعليم التقليدية ومن خلال تلك البرامج قد تساعدك علي التعليم عن بعد .





‏Adobe Captivate

‏Elucidat

‏Articulate 360

‏SHIFT e-Learning

‏Lectora Inspire

‏Docebo

‏TalentLMS

‏Blackboard Learn

‏iSpring Suite

منصة مدرستي









عيوب التعليم عن بعد





يوجد بعض العيوب التي تواجه التعليم عن بعد لانه نظام تعليمي حديث، ووسيلة يتعلم فيها الطالب دون الحاجة إلى الاتصال المباشر مع مصدر المعلومات وخاصة ان مجتماعتنا لم تمتلك البنية التحية لهذا النوع لذلك نرصد عيوب التعليم عن بعد في نقاط .

_ افتقادنا في مجتماعتنا الي البنية التحية المناسبة لغاية التعليم عن بعد مع عدم القدرة علي توفير الصيانة السريعة للاجهزرة وارتفاع التكلفة المادية على الطلاب.





_ ا لحاجة إلى وجود متخصصين لإدارة أنظمة التعليم الإلكتروني، فهو نظام غير بسيط ويحتاج إلى دراسة وذكاء في التنفيذ والتطبيق، لذا لا بد من وجود كادر مؤهل وقادر على إدارة هذا النظام التقني.





_ عدم اعتمادية بعض وزارات التعليم العالي في الدول العربية للتعليم عن بعد.





_ الاعتماد على الجزء النظري فقط و انعدام وجود البيئة الدراسية التفاعلية والجذابة والتي ترفع من استجابة الطلبة في هذا النوع من التعليم واختصار التجارب العملية وما تحققه من فائدة للطالب.





_ إجهاد المتعلم بسبب ما يقضيه من وقت على الهواتف الذكية وغيرها لمتابعة مواده الدراسية المختلفة.





_ اقتصار دور المعلم على الجانب التعليمي في أغلب الأحيان، واختصار دوره القيمي التربوي وفي تنشئة الطلاب.





_ عجز الطالب عن تقييم أدائه وتحصيله بشكل مستمر وهو الدور الذي كان يسند إلى المعلم في البيئة التعليمية الواقعية



