مميزات وعيوب التعليم عن بعد في زمن كورونا

بعد انتشار جائحة كورونا لجأت الجامعات المصرية إلى التعليم عن بعد، والتي تعمل منذ سنوات على تطبيقها خاصة في مجالات التعليم، الأمر الذي ثبت نجاحه خلال فترة الإغلاق الماضية وانتهاء عمليات التعليم بدون خلل او معوقات كبري .
تعريف التعليم عن بعد
التعليم عن بعد شكل من أشكال التعليم الذي تستخدم فيه مختلف التقنيات مثال يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل التواصل بين المعلم والطلاب، ويعد هذا النوع من التعليم جزءا مهما من العملية التعليمية، واعتمدت مصر على التعليم عن بعد في الفترة الحالية حال تعليق الدراسة وهي ظاهرة حديثة للتعليم تطورت مع التطور التكنولوجي المتسارع في العالم، والهدف من التعليم عن بعد إعطاء فرصة التعليم وتوفيرها للطلاب الذين لا يستطيعون الحصول عليه في ظروف تقليدية.
مميزات التعليم عن بعد
_ إتاحة فرصة أكبر للطلاب للوصول إلى التعليم ويخفف من ضعف الإمكانيات التي تعاني منها بعض الجامعات.
_ يمكن للطلاب غير القادرين على حضور الفصول الدراسية أو بسبب المسؤوليات الأسرية ويمكن من خلال مواصلة دراستهم من خلال تلك الطريقة
_ عدم الاضطرار للسفر إلى الفصول الدراسية بالاضافة الي ان يساعد الطلاب على التركيز في دراستهم دون التعرض للعوامل الخارجية التي تقلل من التركيز
_ الجانب الاجتماعي للحياة في الحرم الجامعي أو المؤسسات التعليمية المختلفة قد يصرف الطالب قليلا عن الدراسة.
_يحفز المتعلم على اكتساب أكبر قدر من المهارات والتحصيل العلمي، نظرًا لتركيز العملية التعليمية فقط على الفحوى الدراسي دون التطلع إلى أي جوانب أخرى.
_ فتح الآفاق في الارتقاء الوظيفي لمن فاته قطار التعليم المنتظم من الموظفين، حيث يمكنه ذلك من الدراسة والعمل في آن واحد.
_يساعد الفرد على الاعتماد على نفسه كليًا، من خلال اختيار المصادر التي يستوحي منها معلوماته بذاته دون تأثير من الغير
متطلبات التعليم عن بعد
ومن متطلبات التعليم عن بعد الالتزام والاستمرارية : بعد غياب المعلم والمراقب أثناء الدراسة، قد يؤدي إلى التهاون في حضور الدروس وعدم التركيز، لذلك وجب الاستمراية والالتزام على حضور الدروس.
تنظيم الوقت : لا تحتاج دروس التعليم عن بعد وقت محدد، فيجب على الطالب تنظيم وقته وتخصيص وقت محدد ومنتظم للدراسة.
مهارات التواصل مع الغير إلكترونيا :وطرح الأسئلة والإجابة بشكل واضح وصحيح .
المهارات التكنولوجية :توفير المهارات الأساسية في التعامل مع الكمبيوتر وشبكة الإنترنت و أهم عنصرين في قائمة متطلبات التعليم عن بعد لذلك يجب توفر مهارات أساسية في التعامل.
عدم الاعتماد على الغير : يجب على الطالب الاعتماد على نفسه، في تحليل وربط المعلومات.
أجواء مناسبة : لا يعني عدم التنقل إلى مؤسسة تعليمية، أنه يسمح بالقراءة في الضوضاء، أو استعمال الهاتف النقال والاجتماع مع الأصدقاء والأقارب، بل يجب توفير الجو الهادئ والمناسب لتلقي الدروس.
برامج التعليم عن بعد
يحظي التعلم عن بعد، مكانة كبيره بين الطلاب والراغبين في الإرتقاء بمستواهم المهني وتعتبر الدورات الدراسية للتعلم عن بعد بديلًا للطلاب الذين يبحثون عن فرص أو أفكار جديده من التعليم دون الخضوع لأي شكل من أشكال التعليم التقليدية ومن خلال تلك البرامج قد تساعدك علي التعليم عن بعد .
Adobe Captivate
Elucidat
Articulate 360
SHIFT e-Learning
Lectora Inspire
Docebo
TalentLMS
Blackboard Learn
iSpring Suite
منصة مدرستي
عيوب التعليم عن بعد
يوجد بعض العيوب التي تواجه التعليم عن بعد لانه نظام تعليمي حديث، ووسيلة يتعلم فيها الطالب دون الحاجة إلى الاتصال المباشر مع مصدر المعلومات وخاصة ان مجتماعتنا لم تمتلك البنية التحية لهذا النوع لذلك نرصد عيوب التعليم عن بعد في نقاط .
_ افتقادنا في مجتماعتنا الي البنية التحية المناسبة لغاية التعليم عن بعد مع عدم القدرة علي توفير الصيانة السريعة للاجهزرة وارتفاع التكلفة المادية على الطلاب.
_ الحاجة إلى وجود متخصصين لإدارة أنظمة التعليم الإلكتروني، فهو نظام غير بسيط ويحتاج إلى دراسة وذكاء في التنفيذ والتطبيق، لذا لا بد من وجود كادر مؤهل وقادر على إدارة هذا النظام التقني.
_ عدم اعتمادية بعض وزارات التعليم العالي في الدول العربية للتعليم عن بعد.
_ الاعتماد على الجزء النظري فقط و انعدام وجود البيئة الدراسية التفاعلية والجذابة والتي ترفع من استجابة الطلبة في هذا النوع من التعليم واختصار التجارب العملية وما تحققه من فائدة للطالب.
_ إجهاد المتعلم بسبب ما يقضيه من وقت على الهواتف الذكية وغيرها لمتابعة مواده الدراسية المختلفة.
_ اقتصار دور المعلم على الجانب التعليمي في أغلب الأحيان، واختصار دوره القيمي التربوي وفي تنشئة الطلاب.
_ عجز الطالب عن تقييم أدائه وتحصيله بشكل مستمر وهو الدور الذي كان يسند إلى المعلم في البيئة التعليمية الواقعية