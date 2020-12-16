استئناف الدراسة بمدارس ومعاهد الجيزة غدا

أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أنه لن يتم تعطيل الدراسة غدا الخميس، مثلما حدث اليوم الأربعاء، نظرا لاعتدال الطقس .





كان قد قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.





ويأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية .



