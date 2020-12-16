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محافظات

استئناف الدراسة بمدارس ومعاهد الجيزة غدا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:22 م
استئناف الدراسة
استئناف الدراسة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أنه لن يتم تعطيل الدراسة غدا الخميس، مثلما حدث اليوم الأربعاء، نظرا لاعتدال الطقس .

كان قد قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

ويأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية . 

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .
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