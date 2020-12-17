جامعة حلوان تطلق مسابقة أفضل CD فى البحث الهندسي والطبى





أطلقت جامعة حلوان مسابقة أفضل بحث اجتماعي و هندسي و طبي مقدم على CD على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأوضحت إدارة رعاية شباب واللجنة العلمية والتكنولوجيا بالجامعة أنه على من يرغب في الانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى المسابقات إدراج إسمه فى رعاية الشباب بالجامعة حج لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب.





واوضحت الجامعة بعض الشروط التى يجب على المتسابق العمل بها اثناء مشاركته فى المسابقة وهى كالتالى :





١- وضوح الألوان وتنسيقها .





٢- وضوح التعبير





٣- التفاعل بين البرامج والمستخدم





٤- الابتكار





٥- استخدام التعريفات





٦- الإخراج الفني









- استخدام ( VIDEO - BOWER BOINT - FLASH MULTI MEDIA)





وحددت الكلية يوم الاربعاء الموافق 6/1/2020 كأخر موعدا لتلقي الأعمال لدى مسئول النشاط العلمي والتكنولوجيا برعاية الشباب بجامعة حلوان بمبنى واو .





يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

















كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.



