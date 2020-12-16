نوة قاسم انتهت.. محافظ كفر الشيخ يزف بشرى للمواطنين

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حالة الطقس بالمحافظة متقلبة نتيجة كونها محافظة ساحلية، حيث تنوعت الأمطار من رعدية وأخرى متوسطة، معقبا: نوة قاسم تضرب كل المحافظات الساحلية بما فيها كفر الشيخ.



وأضاف "نور الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إي"، المحافظة تتابع حالة الطقس باستمرار مع رئيس هيئة الأرصاد، منوها: إلى أنه تم تعطيل الدراسة في بعض من المحافظات يوم الثلاثاء الماضي نتيجة سوء الطقس.



وأكمل: اليوم كانت الأمطار أقل من المتوسط وعليه لم يتم تعطيل الدراسة اليوم، متابعا: بعد الواحدة ظهرا بدأت الأمطار في التساقط ولكن لم تأثر على المدارس.



وتابع: غدا سكون الأمطار المتوقعه أقل من المتوسط على المحافظة، معقبا: نوة قاسم انتهت والمحافظة كانت على أتم الاستعداد لها.



وأشار إلى أن هناك تحسنا كبيرا في التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة الدولة، معقبا: يكون هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد، وخرائط الطقس تصل إلينا باكرا وعليه نتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة للموقف.