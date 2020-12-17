برلماني يطالب بـ حملات طرق الأبواب لدعم المتضررين من كورونا

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالربمان، بقرار الحكومة بتخصيص مليار جنية لتغطية أوجه الصرف وإستراتيجيات الإجراءات الإحترازية بما يضمن سلامة وحماية المواطنين من الإثار السلبية الناجمة سواء علي المستوي الصحي أو المادي.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة التضامن بإطلاق حملات طرق الأبواب التي تستهدف تقديم الرعاية والدعم العيني والمادي تحديدا للقري الريفية المتضررة من جائحة كورونا ويتم ذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر نظرا لريادتها مجال النشاط الخيري ودعم الإنسانية.





كما نوه النائب، عن حتمية تنفيذ التباعد الإجتماعي وتشديد الرقابة علي المواطنين في جزئية إتباع طرق الوقاية والإجراءات الإحترازية بما يسهم في تفادي إزدياد معدلات الإصابة .





وتابع النائب حديثه، قائلا: شركات السياحة والطيران أيضا من الفئات المتضررة التي تحتاج دعم سواء من خلال خفض الضرائب أو تأجيل المستحقات التأمينية لإنتهاء الأزمة بما يسهم في إستيعاب أثار الجائحة عنهم، إضافة إلي مساندة العاملين بهذا المجال نظرا لسوء ظروفهم بالفترة الحالية.





وجاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.









وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.









وأُعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".









ومن جانبها، عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلات جمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا"، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، وتقديم الخدمات الإغاثية في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب القيام بالتوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقي المعاشات، والاستمرار في تقديم عمليات التعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية، وكذلك الاستمرار في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.









وأضافت الوزيرة أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن في دور رعاية المسنين، مع التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا، مع الاستمرار كذلك في تقديم الخدمات الصحية الثابتة، وعلى صعيد التوعية الصحية، يتم تقديم التوعية لطلاب المدارس، ويقوم أعضاء الجمعية بتوزيع الملصقات في الأماكن الحيوية، فضلا عن القيام بحملات التوعية الصحية في دور التربية والرعاية.









ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية تلعب دورا بارزا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المناطق الأكثر احتياجا بجانب القوافل الصحية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لكبار السن في دور الرعاية.









واستعرضت الوزيرة موقف تأجيل المستحقات التأمينية على شركات السياحة والطيران المتضررة من فيروس "كورونا"، وتأثير ذلك على الملاءة المالية للتأمينات، كما عرضت الوزيرة كذلك إجمالي الدعم النقدي الطارئ الذي وفرته الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة للفئات المتضررة من الأزمة وكذلك المسنين.









و تم خلال الاجتماع اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".









ووجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".



























