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ثقافة

مباردة "علاقات ثقافية" تجمع بين 7 سفراء أجانب فى محبة اللغة العربية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
في تجربة تعد الأولى من نوعها فى الاحتفالات التى تنظمها دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذى يحل يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر الجاري، وجهت وزارة الثقافة المصرية الدعوة لعدد من سفراء الدول الأجنبية الذين يجيدون العربية للحديث عن تجربتهم مع اللغة العربية، وكان الهدف من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل بين المتحدثين بها، لكن باعتبار ان أجادتها يفتح الباب أمام  رصيد ضخم من التراث الثقافي والحضاري. 

 يأتي هذا النشاط  فى إطار مبادرة علاقات ثقافية التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بهدف تحقيق مزيد من التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم المختلفة ، وتلبية لدعوة الأمم المتحدة لكافة دول العالم للاحتفال بهذا اليوم يومًا عالميًا للغة العربية ويتم تنظيمه بالتعاون بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة  الدكتورة سعاد شوقي والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.  

لاقت هذه الدعوة ترحيب سفراء دول إندونيسيا وبريطانيا وبولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان، وتضمنت التسجيلات التى تلقتها وزارة الثقافة من السفراء رؤى متنوعة وفريدة تتعلق بعلاقتهم باللغة العربية، وكيف ارتبطوا بها وما ضافت إليهم.

ومن المقرر أن يتم بث رسائل السفراء المصورة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلي للثقافة على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.
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