ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جريمة.. هانى الناظر يوجه رسالة مهمة لـ من يعانون من البرد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:42 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق
Advertisements
البهى عمرو
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن أى شخص ينزل من منزله وهو يعانى من أعراض البرد أو فيروس كورونا، يعتبر ارتكب جريمة، موضحًا ان هذا الشخص من الممكن أن يتسبب فى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر لم تدخل فصل الشتاء، والفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع توخى الحذر فى الفترة المقبلة.

وكشف أن الشيشة أحد وسائل انتقال فيروس كورونا، موضحًا ان الشيشة فى الأساس مضرة بالصحة والتدخين بصفة عامة يؤثر على الرئة، والفيروس يكون له تأثير على الرئة ولذلك الشيشة خطر.

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية بها قرارات قاسية، ولكن صحة المواطن أهم من اى شئ، و مصر لم تدخل حتى الآن فى فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق التناول و عن طريق التنفس، وعن طريق تناوب الشرب.

وأكد أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء، ومن يقول إن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء يقول ذلك بناء على أشياء غير علمية وأوضح أن الحكومة تطالب بالتباعد لعدم انتقال الفيروس عن طريق الهواء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا فى مصر.. مستشار الرئيس يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

هاني الناظر يوضح سبب تزايد أعداد المصابين بكورونا في أوروبا

موجة ثانية شرسة.. هاني الناظر يوجه رسائل خطيرة للمواطنين لمواجهة كورونا

ارتداء الكمامة أهم من التطعيم.. شاهد رسالة مهمة من هانى الناظر للمواطنين بسبب كورونا

مؤشر غير جيد.. هانى الناظر: زيادة إصابات كورونا فى مصر من نهاية نوفمبر حتى مارس

بعد تحذيرات الرئيس السيسي.. نواب: الموجة الثانية لكورونا تقترب.. ومطالبات بتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات بالشوارع

ترشيحاتنا

الأنيقة المظلومة.. الوجه الآخر لـ رانيا يوسف الفنانة الموهوبة

سندي وأول فرحتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه إياد.. شاهد

مسلسلات رمضان 2021 .. السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

لجنة مكافحة كورونا: بدء تطعيم المصريين باللقاح الصينى خلال الأسبوعين المقبلين

أديس أبابا تلعب بالنار.. تفاصيل هجوم ميليشيا إثيوبية على الجيش السوداني

الحكومة تحسم جدل غلق المساجد بسبب كورونا .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

دراسة.. السمنة تضعف المناعة وتسرع نمو الأورام

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام