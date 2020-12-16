جريمة.. هانى الناظر يوجه رسالة مهمة لـ من يعانون من البرد

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن أى شخص ينزل من منزله وهو يعانى من أعراض البرد أو فيروس كورونا، يعتبر ارتكب جريمة، موضحًا ان هذا الشخص من الممكن أن يتسبب فى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر لم تدخل فصل الشتاء، والفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع توخى الحذر فى الفترة المقبلة.





وكشف أن الشيشة أحد وسائل انتقال فيروس كورونا، موضحًا ان الشيشة فى الأساس مضرة بالصحة و التدخين بصفة عامة يؤثر على الرئة، والفيروس يكون له تأثير على الرئة ولذلك الشيشة خطر.





ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية بها قرارات قاسية، ولكن صحة المواطن أهم من اى شئ، و مصر لم تدخل حتى الآن فى فصل الشتاء.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأوضح أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق التناول و عن طريق التنفس، وعن طريق تناوب الشرب.





وأكد أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء، ومن يقول إن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء يقول ذلك بناء على أشياء غير علمية وأوضح أن الحكومة تطالب بالتباعد لعدم انتقال الفيروس عن طريق الهواء.



