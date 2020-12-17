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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وفي هذا السياق قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 17 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك..
 
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وأضافت عبير فؤاد،في حديثها عن مواليد يوم17 ديسمبر:"إنك أيضا موهوب في التعبير عن نفسك وعن مشاعرك."

وقدمت خبيرة الأبراج نصحية لمواليد 17 ديسمبر، قائلة:" عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه ".


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