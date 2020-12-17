خطوات الحصول على قرض الزواج

تتيح البنوك خدمة تمويل نفقات الزواج للشباب غير القادرين، بهدف توفير موارد مالية للمقبلين حديثا علي الزواج، ويبحث كثير من الشباب عن طريقة الحصول على قرض الزواج وشروط الحصول على قرض الزواج لمساعدتهم في توفير نفقات الزواج.









وينشر موقع "صدي البلد"، أبرز البنوك التي تقدم منتج قرض الزواج.





قرض الزواج من بنك ناصر 2020

يتيح بنك ناصر الإجتماعي خدمة قرض الزواج بغرض تخفيف معاناة الشباب المقبلين علي الزواج من خلال منحهم تمويل تأثيث منزل الزوجية للمساعدة ، من بين تلك الفئات المستهدفة هي " الزوج ، الزوجة، الولي الشرعي للزوجة، و الأرامل في حالة الزواج الثاني"، اذ يبلغ سعر الفائدة للتمويل وفقا للمعمول به في البنوك بنسبة 10.5% في حالة وجود ضامن و تحويل راتب العميل أو القسط الشهري ، أو 11.2% في حالة عدم وجود ضامن، بالاضافة مصروفات إدارية بنسبة 1.5% من إجمالي التمويل.









شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر 2020

ويشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبه للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقه الزواج أو محضر الخطبه بما يفيد صرف التمويل، اضافة لضرورة ألا يقل سن العميل عن 21 عاما وصورة بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق حديث و الرقم التأميني لمقدم طلب التمويل و طلب مفردات المرتب و صورة من وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحين.





قرض الزواج من بنك القاهرة 2020