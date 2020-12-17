المنيا الجديدة تتجمل..طفرة كبيرة فى الاستثمارات والإنشاءات والتشجير.. شاهد

تشهد مدينة المنيا الجديدة تطورا كبيرا فى الفترة الحالية وزيادة فى حجم الاستثمارات وذلك نتيجة للخدمات الكبيرة التى تقدمها الدولة بالمدن الجديدة.





يوجد بمدينة المنيا الجديدة 10 آلاف و 848 وحدة إسكان اجتماعى تم الانتهاء من 10آلاف و368 وحدة كاملة المرافق وبنية أساسية وجاهزة على السكن كما اصبح الإسكان الاجتماعى جاذبا للمواطنين، خاصة بعد توفير المواصلات بقيمة رمزية 3 جنيهات بمواعيد ثابتة تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود وحدات صحية ومدارس وأسواق تجارية كذلك ولأول مرة مدرسة متفوقين فى مدينة المنيا الجديدة تم استلامها بالفعل ويوجد بها سكن خاص بالطلاب وتطوير للطريق الأوسط ودعمه بالإنارة والكشافات.





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كما تم إتاحة فرص استثمارية كبيرة وعلى مستوى عال إلى جانب توفير أندية رياضية وحدائق ومناطق ترفيهية، وكذلك زيادة طاقة محطة المياه من 45 ألف متر مكعب إلى 95 متر مكعب وبذلك تم القضاء على مشكلة مياه الشرب بشكل نهائى كذلك تنفيذ محطة معالجة صرف صحى والتى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.





كما تم توفير المواصلات لكل المدينة بواقع 7 اتوبيسات مراقبة بالكاميرات والجى بى اس وربطها بابلكيشن على الموبايل .





يقول المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار داخل المدينة، فقد تم إنشاء جامعة جديدة على مساحة 38 فدان بالإضافة إلى كومباوند وأندية من الدرجة الأولى .





وأضاف مصطفى أنه عندما يرتفع سعر متر المحلات داخل المدينة إلى أكثر من ٥٠ الف جنيه فهذا يؤكد الإقبال الكبير على الاستثمار حيث أن المستثمر ينظر نظرة مختلفة عن المواطنين فإن وجد فرص متاحة للربح لا يتردد في الاستثمار .





وقال إن توصيل الغاز أحد مطالب السكان بالمدينة والتى تم تلبيتها والعمل على حلها بشكل متميز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى من إلى الأول إلى الحى الخامس بالكامل وهو متاح للاشتراك لجميع المواطنين ونحن نسير وفق خطة تطوير يتم تنفيذها بمنتهى الدقة حتى يتم توصيل الغاز لجميع المواطنين بالمدينة .





وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة الضبطية القضائية تقوم بمتابعة الوحدات السكنية سواء بالإيجار او البيع ،ومن يثبت له ذلك يتم سحب الوحدة السكنية منه وبالفعل تمكنت المجموعة من ضبط حالتين وتم اتخاذ اللازم حيالهما ورفعهما للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .





واستكمل أن الثقافة تحتاج التغيير للنظر إلى المدن الجديدة حتى يتم أشغالها بالشكل المناسب وأن خلال شهر او شهر ونصف سوف يتم طرح 49 وحدة اسكان ضمن مشروع سكن مصر وهو أحد المشروعات المتميزة وفى متناول الدخل المتوسط .





وأكد أنه لا يوجد بالمدينة الان مشكلة المياه الشرب فقد تم حل المشكلة بالكامل وذلك من خلال رفع كفاءة وزيادة محطة مياه الشرب بالمدينة من 45 الف متر يومى إلى 95 الف متر وكذلك تنفيذ محطة المعالجة بالمدينة ، ولذلك تم القضاء على المشكلة بشكل نهائى ليس هذا فحسب بل أيضا مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة خلال الفترة القادمة .





وقال أن هناك فارق كبير فالمدن الجديدة تم تخطيطها بشكل منظم لا يوجد به عشوائية فلن تجد المحلات والسوبر ماركت المنتشر فى المنيا القديمة ففى المدينة الجديدة تم تنفيذ مراكز الخدمة فى كل الأحياء تشمل كل متطلبات السكان بالاضافة إلى المولات الكبرى منها ما يقوم الجهاز بتنفيذها .





كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة ارض بالمدينة كنشاط عمرانى متكامل على مساحة 22 فدانا أن الأرض حصل عليها أحد المطورين المصريين مقابل 1200 جنيه للمتر باجمالى 108 ملايين جنيه، وسبق أن وافقت الهيئة على تخصيص 57.5 فدان لصالح إحدى الشركات لإقامة مشروع سياحى بالمدينة.





وقال مصطفى إن المجتمعات العمرانية ستقوم بطرح أربع قطع أراض بأنشطة متنوعة، مضيفا أن جهاز المدينة نجح خلال العام المالى المنتهى فى بيع أراض باستثمارات كبيرة بمساحات وأنشطة متنوعة ما بين سكنى وطبى وإدارى وتجارى والمستهدف 1.5 مليار جنيه حصيلة تخصيص الأراضى فى العام المالى الجارى.





واوضح محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن العمل على قدم وساق بمشروع " تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتي الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 كيلومتر.

وأشار رئيس الجهاز: إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق القائمة، وتطوير تقاطعات المداخل وتقاطعات الطرق، وإعادة الشيء إلى أصله لأعمال شبكة الغاز بالمدينة.





وقال رئيس الجهاز: يجري حاليًا تنفيذ شبكة الري بالمسطحات الخضراء، والربط على شبكة الري بمياه الروبة بالمدينة.



