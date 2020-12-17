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توك شو

أبطال عاش يا كابتن: مدربنا توفي في منتصف تصوير الفيلم.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
ابطال فيلم عاش يا
ابطال فيلم عاش يا كابتن
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إبراهيم القادري
قالت عصمت منصور من بطلات مصر في رفع الأثقال ومن المشاركات في فيلم "عاش يا كابتن "، إن الكابتن الذى كان يقوم بتدريبنا توفي ونحن في منتصف تصوير الفيلم وكان اسمه كابتن رمضان ونتدرب معه علي رفع الأثقال وسننا 7 سنوات مؤكدة انهم كانوا يجلسون معه أكثر ما كانوا يجلسون من اهلهم .

واضافت عصمت منصور خلال لقائها في برنامج معكم منى الشاذلي المذاع علي قناه سي بي سي ، ان الكابتن رمضان كان شديد علينا في التمرين جدا ولكنه كان حنونا جدا وكان أب لنا جميعا وحضر معنا جميع البطولات التي حصلنا عليها .

وأوضحت عصمت منصور ، ان موت الكابتن رمضان اثر علينا جدا خصوصا اننا نحاول ان نقوم بالتدريب من بعده خصوصا ان هناك كباتن اخرين ومنهم الكابتن نهلة والكابتن نهاد مؤكدة علي أنه بعد موت الكابتن رمضان لم يسأل علينا أحد وهو الوحيد الذى كان يهتم بتدريبنا .

وتابعت عصمت منصور ، لم نعد الي المكان لان الكابتن رمضان هو الذى كان يقوم بالتعامل مع المسئولين ويقوم بالتنسيق في البطولات وكل مانريدة هو ان يهتم بالمكان احد خصوصا المكان يحتوي علي العديد من الابطال .
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