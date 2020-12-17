بالقلم والبرجل.. محاسب يبدع في رسم المانديلا ليكون الأول في مصر ..فيديو

نوع من التأمل الموجه لحث السلام والاتزان الذي ينشأ من مركز المانديلا، يُحدد راسم المانديلا الدائرة فى بدايتها كالقناص الذى يستهدف فريسته فى منتصف الدائرة التى تنطلق منها الرصاصة.





لم يقتصر هذا النوع المجهد من الفن على الدقة فقط بل الاستمرار بنفس مستوى التركيز لرسم كل شكل بالدائرة بنفس الحجم والتفاصيل مما يجعل الرسام مختلفا عن غيره من الرسامين التقليديين.





قال حسام حسن الذى تخرج من كلية التجارة وابدع فى رسم المانديلا ليكون الأول فى مصر والوطن العربى أن رسم المانديلا عبارة عن زخارف يتم تشكيل بها الشكل المراد إما دوائر وإما خرائط أو غيرهما.





وتعلم حسن رسم المانديلا من الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، ويستخدم رسم المانديلا فى الديكورات والحقائب والسيراميك و استخدامات متعددة.





وتتراوح المدة التى تستنفدها رسمة المانديلا الدقيقة ما بين الست ساعات إلى يوم كامل، ويستخدم حسن فى الرسمة القلم الرصاص والبرجل.





وأضاف حسن أنه يريد تطويع رسم المانديلا فى الكثير من الاستخدامات لما له من إضافة فى راحة الأعصاب والاتزان النفسي الذى لا يقتصر على الرسام فقط بل يصيب بجماله من تقع عيناه عليه.





وعند النظر إلى رسم المانديلا تجد فيه نوع من الألفة التى تعيدك إلى النقوش العثمانية التى كانت تملأ دور العبادة والمنشآت التابعة للدولة آنذاك.