بعد موجة طقس سيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية | فيديو

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط والتنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن غدا الخميس بداية تحسن الأحوال الجوية وانتهاء موجة سوء الأحوال الجوية.





وأضافت إيمان السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزارة الري تتابع مع أجهزة الدولة ونطلق تحذيرات في كافة المحافظات من اجل غلق بعض الطرق أو تخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي لاستيعاب كميات مياه الأمطار المتساقطة".





ونوهت إيمان السيد:" قبل أي موجة طقس سيئ يتم رفع جاهزية محطات الرفع وتخفيض مستوى المياه في المجاري المائية وتطهير المصارف بما يوفر قدرة استيعابية لمياه الأمطار ".





ومن جانبها قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كان ذروة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد منذ فترة، متابعة: ذروة الحالة السيئة كانت اليوم على القاهرة ومدن الساحل الشمالي وسيناء.





وأضافت "شاكر" في تصريحات تليفزيونية سابقة، المناطق شهدت سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، منوهة إلى أنه بداية من الغد ستقل كمية الأمطار المتساقطة على البلاد لتصبح بين الخفيفة والمتوسطة.



