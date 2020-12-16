إيه المشكلة لو اتجوز عليا كـ تغيير| جدل بين ريهام سعيد وصاحبة دعوة تعدد الزوجات

جدل كبير، شهده برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار" بين مقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، ودعاء عبد السلام صاحبة دعوة تعدد الزوجات، بعد تصريح الأخيرة: "ايه المشكلة اني جوزي يتجوز عليا من باب التغيير!!".





وقالت "عبد السلام" خلال حوارها: "معنديش مشكلة في تعدد الزوجات.. ولو زوجى تزوج عليا، معنديش مشكلة أكون صاحبتها.. وهناك فرق بين الغيرة وحب التملك... ومفيش واحدة بتجبر راجل على أنه يتجوزها، ولا واحدة بتخطف راجل من بيته".





فيما قالت ريهام سعيد: "فيه ستات خرابة بيوت، والراجل ودني، والزوجة الثانية أقل حق من الزوجة الأولي".





فيما أضافت "عبد السلام" : "تعدد الزوجات مباح شرعًا ولكن ليس مباحًا من قبل السيدات.. الست تستقوى وتقف بندية وبمنتهى الصلابة والرجولة وفى الآخر تتعرض للطلاق، وأعلى معدلات الطلاق في مصر، بسبب تغافل السيدات في مصر عن كونها سيدة، وعدم قدرتها للحفاظ على زوجها".



