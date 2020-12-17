بدايته الرسائل البريدية.. تعرف على تاريخ التعليم عن بعد

جعلت أزمة كورونا التحول الرقمي أولوية في التعليم ومما دعا الجامعات إلى البدء في تطوير البنية التحتية واللجوء إلى التعليم عن بُعد.





منذ ما يقارب 123 عامًا، بدأت جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن طريقة لإيصال الدروس التعليمية إلى جميع الطلبة، ووجدت في الرسائل البريدية وسيلة مناسبة لتقديم المعرفة إلى شريحة واسعة من الراغبين في التعلم.





ولفترة زمنية طويلة اتعبت العديد من الجامعات هذا المنهج، حتى جاءت المحطات الإذاعية، وبدأت بنشر المعرفة عبر الدروس التعليمية المذاعة، ليطلق على جمهورها الجديد لقب المتعلمين بدلا من المستمعين، وتؤدي الوظيفة التعليمية بكفاءة عالية.





وبعد مرور نصف قرن على بداية الدروس التعليمية عبر الإذاعة، تبنت إحدى الجامعات الأمريكية فكرة التعلم عن بعد باستخدام أجهزة التلفزيون ، وتابعت في تزويد طلابها بالدروس التعليمية ، وهو ما شكل نهضة حقيقة في ميدان التعليم عموما.





ومع بداية ثورة الإنترنت، ودخوله لجوانب متعددة من حياة الأفراد، وجدت البرامج التعليمية مكانها الجديد وجذبت الدروس عبر الانترنت ملايين الطلاب حول العالم، لما تقدمه من تسهيلات عديدة، وحرية كبيرة في اختيار الوقت والمكان المناسب للدخول الإلكتروني إلى الفصل الدراسي.



