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كوثر محمود: مصر لا يوجد بها قانون لتنظيم مهنة التمريض

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض و عضو مجلس الشيوخ
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البهى عمرو
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن اختيارها عضوًا بمجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يمثل الكثير لمهنة التمريض بمصر، موضحة أن هذا الحدث يتم لأول مرة في مهنة التمريض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما قام به الرئيس يعد تقديرا لمهنة التمريض وأعطى شحنة إيجابية للتمريض.

ولفتت إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتغير، وهناك تقدير لـ مهنة التمريض، وهذا فخر لـ 300 ألف ممرض وممرضة بمصر.

وأشارت إلى أن اختيار المعينين بمجلس الشيوخ جاء بدقة وعناية قوية، والجميع لديهم خبرات كبيرة، وكشفت عن أنها شاركت فى أول جلسة لمجلس الشيوخ. 

وأوضحت أن التمثيل لـ المرأة فى مجلس الشيوخ مشرف، وكشفت عن أنها ستكون على قدر المسئولية والمرأة فى عهد السيسي حصلت على جميع حقوقها، مؤكدة أنها تسعى لتشريع جديد من أجل قانون تنظيم مهنة التمريض.  

وأشارت إلى أن مصر لا يوجد بها قانون لتنظيم مهنة التمريض، كاشفة عن أنها أعدت قانونا فى 2013، وسيخرج للنور فى الفترة المقبلة.

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