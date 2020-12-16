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الغرامة فورية.. متحدث "الوزراء" يكشف أسباب قرارات المجلس الجديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:44 م
مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
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إسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم جاء نتيجة لزيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، معقبا: منذ فترة كبيرة لم يصل عدد الحالات إلى 500 حالة يوميا، ولهذا كان يجب أن يتم وضع بعض القرارات الرادعة.

وأضاف، قررنا تصعيد الأمر قليلا، وتطبيق العقوبة والغرامات على المخالفين، معقبا: يتم تحرير محضر للمخالف على الفور ومن ثم يتوجه المحضر إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة، وهناك تطبق المحكمة الغرامة على المخالف.

وأكمل "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الغرامة الموقعة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، معقبا: رئيس الوزراء قرر إنشاء لجنة من وزارة العدل لتعديل قانون تطبيق الغرامة وجعلها فورية.

وأوضح: مازال هناك وقت على أعياد الميلاد ومن المتوقع أن يكون هناك قرارات أخرى قبل أعياد الميلاد، وفيما يخص قاعات الافراح والمناسبات والاحتفالات، أكد أنه في حالة عدم الالتزام سيتم غلق القاعة غلقا إداريا كاملا.

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