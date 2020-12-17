سعر الدولار اليوم الخميس 17-12-2020

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرش واحد. ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديث سجلاليوم الخميس 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرش واحد.





وسجّل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( قناة السويس،كريدى اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.









ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار اليوم بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار اليوم فى بنوك (التجارى الدولى CIB، ، الاهلى ،فيصل الاسلامى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار اليوم فى بنك الاستثمار العربى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.