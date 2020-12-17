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أستاذ الطب النفسي: لا توجد في مصر حالات اكتئاب أو قلق أو انتحار بسبب كورونا ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:25 ص
محمد المهدي
محمد المهدي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن الشعب المصري فوجئ في بداية عام 2020 بفيروس كورونا، مثل بقية العالم وأصبح لدى المواطنين في بداية الأمر حالة من الخوف والهلع، وعدم القدرة على النوم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "المهدي"، خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أن مصر من البلاد القليلة التي لم يحدث فيها إغلاق كامل بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا أدى إلى حدوث توازن بين استمرار الحياة واستمرار الاقتصاد، إضافةً إلى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح المهدي ، أن ما حدث في أواخر 2020 عكس ما حدث في أوائل 2020 بسبب إهمال الناس الآن للإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن فيروس كورونا مازال مستمرًا وبقوة حتى الآن.

وتابع المهدي، أننا لم نقُم بعمل دراسات دقيقة ومحكمة ووفاية عن الحالة النفسية في المجتمع المصري في ظل وجود فيروس كورونا منوها بأن هناك بعض الدراسات التي نُشرت ولكنها ليست كافية.

واستكمل المهدي، أن المجتمع المصري لم تحدث فيه حالات اكتئاب أو قلق أو انتحار مثلما حدث في المجتمعات الأخرى بسبب فيروس كورونا.
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