محمود محرز: المرحلة الثانية من الروبيكي منحة من الوكالة الإيطالية بـ 6 ملايين يورو ..فيديو

قال محمود محرز، رئيس شركة القاهرة المسئولة عن إدارة مدينة الروبيكي، تعليقا على موافقة الحكومة على برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود، إن منطقة مجرى العيون كانت متخصصة لدباغة الجلود، والدولة قررت نقل تلك المنطقة إلى مدينة الروبيكي؛ كي تكون مدينة متخصصة للجلود.





وأضاف محمود محرز، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "القيادة السياسية وجهت بأن يكون هناك تعاون كامل بين الحكومة المصرية والإيطالية للاستفادة من خبرات إيطاليا في صناعة الجلود".





وتابع محمود محرز، "التعاون قائم على مرحلتين الأولى تمت في 2016 بمنحة من الوكالة الإيطالية للتنمية بـ 45 مليون يورو، وتم توجيهها للنقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي".





وأكمل محمود محرز " المرحلة الثانية من التعاون بـ 6 ملايين يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لدعم صغار المصنعين الذين كانوا متواجدين في منطقة مجرى العيون باستحداث جميع الماكينات لخدمة صغار المصنعين".





وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود".





ووفقًا للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجًا لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلًا عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.



