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بعد 7 سنوات زواجا و 1500 حقنة.. زوجان يتمسكان بالأمل ويرزقان بـ طفلهما الأول

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:47 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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شيرين عادل
عرض برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، قصة إنسانية مؤثرة، عن الابتلاء والصبر، لزوجين رزقهما الله طفلا بعد 7 سنوات من الزواج.

وقالت الزوجة "آية"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، إنها حصلت على 1500 حقنة في سبيل مساعدتها على الإنجاب، حيث تمسكت بكل شيء، كما أجرت الحقن المجهرى مرة واحدة، وعددا من العمليات المختلفة وكذلك زوجها.

وأشارت إلى أن زوجها لم يفكر إطلاقًا في تكرار تجربة الزواج، مضيفة :"كان على أمل كبير في عملية الإنجاب، وأجرى الكثير من العمليات والتحاليل.. لم أتخيل الإنجاب ولو لمرة واحدة، ولكن زوجى كان بيقول، ربنا بيحبنا.. واللى ربنا بيحبه يبتليه.. والحمدالله ربنا شاف صبرنا وكرمنا".
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