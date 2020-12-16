بعد 7 سنوات زواجا و 1500 حقنة.. زوجان يتمسكان بالأمل ويرزقان بـ طفلهما الأول

عرض برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، قصة إنسانية مؤثرة، عن الابتلاء والصبر، لزوجين رزقهما الله طفلا بعد 7 سنوات من الزواج.





وقالت الزوجة "آية"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، إنها حصلت على 1500 حقنة في سبيل مساعدتها على الإنجاب، حيث تمسكت بكل شيء، كما أجرت الحقن المجهرى مرة واحدة، وعددا من العمليات المختلفة وكذلك زوجها.



