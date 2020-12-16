النيابة الفرنسية تطالب بتسليم صهر "بن علي" إلى تونس

تقدمت النيابة العامة الفرنسية بطلب جديد، اليوم الأربعاء، للموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس





وقررت محكمة الاستئناف الفرنسية إصدار قراراها حول الأمر 27 من يناير المقبل 2021.





وتطالب تونس بترحيل بلحسن، وذلك لمحاكمته في خمس قضايا، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 33 عاما، على خلفية قضايا فساد.





وألقت السلطات الفرنسية القبض على الطرابلسي في مارس من العام الماضي 2019، إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي.





وكانت محكمة الاستئناف رفضت إصدار حكم بتسليمه إلى بلاده، وطالبت تونس بمزيد من التوضيحات حول الطعون المقدمة إليها لتسليمه.





وطالبت النيابة الفرنسية في يونيو الماضي بالموافقة على ترحيله إلى تونس لمحاكمته.





وادعى الطرابلسي أن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 ابريل 2013 وقع ضحية "اغتيال مع سبق الإصرار".



