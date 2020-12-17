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نجوى الشافعي: مجلس الشيوخ هو عقل الأمة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
الدكتورة نجوي الشافعى
الدكتورة نجوي الشافعى وكيل نقابة الأطباء
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البهى عمرو
قالت الدكتورة نجوي الشافعى، وكيل نقابة الأطباء، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى الماضي، إنه يقدر الدور الطبي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اختيار الرئيس لها عضوًا بمجلس النواب؛ جاء بعد دور نقابة الأطباء في مواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ يمتلك أطيافًا كثيرة من المجتمع، لأن المجلس هو عقل الأمة، مبدية أمنيتها في إنجاز مشروع تغليظ العقوبات على الاعتداء على المنشآت الطبية.
 
وأشارت إلى أن هناك دولًا تفرض عقوبات كبيرة على المعتدين على المنشأة الطبية، ولكن العقوبة الخاصة بالاعتداء على المنشآت الطبية بمصر لا تتناسب مع الجريمة، ومن يرتكب أى اعتداء على المنشآت لا تصل العقوبة للجريمة.

وأوضحت أن العقوبات التى تقع على الطبيب يجب النظر فيها لأن الطبيب يبذل كل مجهود لديه لعدم حدوث خطأ طبي، ولذلك قبل توقيع العقاب على الطبيب يجب أن يكون هناك لجنة معرفة هل قصر الطبيب أم لا. 

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