تفاصيل سقوط المتهمين بالسطو على سيارة شركة وسرقة ١١٨ ألف جنيه ببورسعيد





تلقى قسم ثان الجنوب بامن بورسعيد بلاغا بإصابة سائق 39 سنة مُقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية بأعيرة نارية متفرقة وما قرره مندوب مبيعات بشركة منتجات كهربائية ومساعده بذات الشركة ومُقيمان بدائرة مركز المطرية بالدقهلية أنه عقب إنتهائهما من توزيع منتجات الشركة وحصولهما على مبالغ مالية من التجار المورد إليهم بمدينة بورسعيد وحال عودتهما لمحافظة الدقهلية وسيرهما باحد الطرق دائرة القسم بسيارة "تابعة للشركة عملهما" قيادة السائق فوجئوا بقيام أربعة مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإعتراضهم ولدى محاولة السائق الهرب أطلقوا أعيرة نارية تجاههم فأحدثوا إصابته وبعض التلفيات بالسيارة وإستولوا منهم على مبلغ 118750 جنيه وهربوا.









وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكبي الواقعة ثمانية متهمين " 5 عاطلين واستورجى وسائق ومندوب مبيعات "لاربعه منهم معلومات جنائيه





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن بورسعيد أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية -بندقية خرطوش و18 طلقة مختلفة الأعيرة - السيارتين ) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.









بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظرًا لسابقة علمهم بخط سير سيارة المجنى عليهم عقدوا العزم على سرقتهم.









وفى سبيل تنفيذ مخططهم حيث قام ثلاثه منهم بمراقبة وتتبع سيارة المجنى عليهم بإحدى السيارتين المضبوطتين حتى خروجهما من مدينة بورسعيد وقيام باقى المتهمين بالإختباء بالقرب من محل الواقعة ولدى وصول سيارة المجنى عليهم أطلقوا عدة أعيرة نارية تجاهها وأحدثوا إصابة السائق وإستولوا على المبلغ المالى وهربوا , تم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ 55 ألف و245 جنيه وقرروا بانفاقهم باقى المبلغ .









وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .