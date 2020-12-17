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محمد الشيخ: القيادة السياسية تقوم بمجهود كبير للحصول على لقاح كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
الدكتور محمد الشيخ
الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ
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البهى عمرو
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن اختياره عضوًا بمجلس الشيوخ يعد وسام وفخر لـ 250 ألف صيدلي، وتقديرًا لما قام به الصيادلة فى الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تقدر دور الصيدلي وصناعة الأدوية في مصر.

وقدم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم مهنة الصيادلة بتمثيلها فى مجلس الشيوخ، وأن المشاركة فى مجلس الشيوخ ستعود بالنفع على الجميع، مؤكدا أنه يسعى لـ صناعة وتصدير الأدوية للخارج.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تقوم بمجهود كبير من أجل الحصول على لقاح كورونا، منوها بأن مصر تسلمت 50 ألف جرعة وفى القريب سيكون هناك 50 ألف بخلاف الـ 20 مليون اللقاح الأخرى.

وأوضح أن مشاركة مصر فى التجارب السريرية كان سببًا فى الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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