أول حفل تأبين بالمسرح المدرسي الجديد بـ كفر الشيخ لنائب رئيس مجلس الآباء.. صور

شهد المسرح المدرسي الجديد بكفرالشيخ، الأربعاء، حفل تأبين المرحومين أحمد جعفر نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وطه إبراهيم الملا، الصحفى والمسئول الإعلامى لوحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.





حضر حفل التأبين أحمد اللوزى مدير العلاقات العامة بالمحافظة نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتوره بثينة كشك، وكيل وزاره التعليم بكفر الشيخ، والمهندس فوزي الرفاعي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنواب عز الدين جودة وحسن البحيرى، عضوا مجلس الشيوخ، وسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، ومحمد فوزى الرفاعى، عضو مجلس النواب.





كما حضر الدكتور طارق عماره عميد المعهد العالى الخدمة الاجتماعية، ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور على أبوشوشة النائب الأسبق لرئيس جامعة كفرالشيخ،والنائب السابق إبراهيم القصاص، و شاكر ندا، وكيل مديرية التربية و التعليم، والدكتور سلامة الويشى مدير عام التعليم العام، و محمود اللقانى، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية التعليم ومصطفى العافى، مسئول الإعلام بإدارة العلاقات العامة.





قالت الدكتوره بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، نحن هنا من باب الوفاء وذكر محاسن موتانا، وأنهما الآن فى دار أحسن من دارنا، مشيرة إلى أن المحاسب الراحل أحمد جعفر، كان مثالًا محترمًا وأصيلًا للأدب والأخلاق الحميدة ومساعده الغير، وكان محبا لأسرته.





وأضافت، أن الراحل الزميل طه الملا، صاحب الخلق الرفيع والأخلاق الحميدة كان محبًا دائما للخير، ولم يطلب منى يومًا أى طلب خاص، وكان يتميز بالأخلاق العالية والأدب الرفيع، ولم يشتكِ منه أحد فى يوم من الأيام، وكان دائمًا راضيًا بقضاء الله وقدره فى جميع أمور حياته، ويصلح دائما بين زملائه.





ومن جانبه، ألقى الكاتب الصحفي عبد القادر الشوادفي، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، كلمة خلال حفل التأبين، نيابة عن الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، متحدثًا عن أخلاق الفقيدين العزيزين، وما قاما به من جهد ودور ملوس في الارتقاء بالعملية التعليمية، والمواقف الإنسانية لهما.





وفى نهاية الاحتفال، ألقى الخبير اللغوى الشاعر أحمد الأسيوطى قصيده شعريه شاملة عن محاسن الشهيدين، وألقاها نيابة عنه أحد طلاب مدرسة الشهيد عبدالمنعم الرياض الثانوية.



