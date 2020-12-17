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برلمان

برلمانية: المرأة المصرية أثبتت جدارتها وتحملها للمسئولية في العديد من المناصب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب الحرية المصرى، إن المرأة المصرية أثبتت جدارتها وتحملها للمسئولية فى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، إضافةً إلى اهتمام الرئيس السيسي بها، مطالبة بتمكين المرأة المصرية وهو ما حدث بالفعل فى كافة المجالات السياسية.

وأضافت جيهان البيومي، أن زيادة تمثيل المرأة فى برلمان 2020 هو أحد المكاسب السياسية التى حصلت عليها المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الدستور أقر نسبة 25% للمرأة فى البرلمان وأن نسبتهم فى برلمان 2020 وصلت إلى 26%، وهو ما يضع عليها مسئولية سياسية نحو الوطن، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتماما كبيرا بقضاياها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن وعكست السنوات الماضية وما شهدته فى السنوات الماضية، ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تحدق بالوطن، جعلها منتبهة لوحدة وتماسك الشعب المصري ومن أوائل المدافعين عن الوطن.
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