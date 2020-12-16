استهداف شركة للنفط في ليبيا بسيارات مفخخة

اوردت "العربية نت" في نبأ عاجل، أنه جرى استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية في ليبيا بسيارات مفخخة.





وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، قال إنه تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا، مضيفًا أن العاملين في القطاع النفطي يبذلون جهودا لاستخراج وبيع النفط، وشدد على ضرورة أن يقدم المصرف المركزي، كشفا حول استخدام وآلية صرف إيراداته.





وأعلنت مؤسسة النفط الليبية أنها لن تستأنف تحويل عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا وإلى أن يتحلى البنك بالشفافية بشأن كيفية توزيع إيرادات النفط في السنوات الماضية.



