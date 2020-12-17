تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء ..شاهد

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لشركة شنايدر اليكتريك مصر، يرافقه المهندس عمرو قنديل خبير تطوير الأعمال بالشركة، وأسماء الشيمي المساعد التنفيذي للرئيس الإقليمي لمتابعة الأعمال الخاصة بمشروع استخراج مياه الآبار للشرب والزراعة بالطاقة الشمسية لـ 6 آبار في منطقة وادي سيلفا بمدينة رأس سدر.





يوفر المشروع مصدرا مستداما للطاقة لتشغيل 6 آبار مياه شرب وزراعة بدلا من استخدام السولار وتقليل نسبة إهدار المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى صوبة زراعية لزيادة إنتاج الخضراوات المحلية وتقليل الحاجة إلي النقل والمحافظة علي الرقعة الزراعية من الاندثار بسبب الجفاف الناتج عن عدم توفر الوقود الخاص بمولدات تشغيل الآبار.





يخدم المشروع أكثر من 400 أسرة يعيشون علي مساحة حوالي 100 فدان وخلق فرص عمل جديدة لتوفير مصدر دخل مستدام لاهالي هذه المنطقة وتقديم منطقة وادي سيلفا كنموذج للاستدامة في مصر.





واتفق الطرفان على أن يتم الانتهاء من المشروع وافتتاحه في نهاية شهر يناير 2021 ودعوة وزيرة التضامن الاجتماعي لحضور حفل الافتتاح.





وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء خالد فودة وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر اليكتريك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة شنايدر اليكتريك مع وزارة التضامن الإجتماعي عام 2019 تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للعمل على تنمية بعض من القري الأكثر إحتياجًا من خلال توفير المياه والكهرباء لسكان المحافظات الحدودية.





ومن ناحية أخرى، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، "إن شرم الشيخ صفر كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بجودة عالية وبكل دقة" مشيرا إلي أن شرم الشيخ مدينة خضراء وصديقة للبيئة، مؤكدا أنه تنتشر بها المساحات الخضراء علاوة استخدام الطاقة الشمسية بها مطلقة نظيفة.





جاء ذلك خلال لقائه بـ 100 شخص من ممثلي وكلاء السفر ومالكي ومديري شركات السياحة الأوكرانية الذي نظمته إحدى الشركات السياحية الكبرى الجالية للسياح الأوكرانيين.

في ختام ورشة عمل التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بجمهورية مصر العربية عامة وشرم الشيخ خاصة.





وقال محمود عرفة، مدير الشركة المنظمة لورشة العمل، إن الهدف من الورشة تشجيع السياحة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلي مصر، كما تظهر الزيارة أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي خطر كورونا.





وأوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ آمنة تمامًا مشيرا الي ان السور الأمني الذي يحيط بالمدينة مزود ببوابات أمنية للتحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة مجهز بكاميرات وأجهزة مسح أمني حديثة بالإضافة إلى الأبراج لتأمين شرم الشيخ بالكامل.





وأضاف المحافظ أن مطار شرم الشيخ أيضًا مجهز بأحدث الكاميرات والأجهزة الحديثة لتأمين السياح.





وأكد المحافظ ان شرم الشيخ تكاد تكون صفر كورونا مؤكدًا ان جميع فنادق شرم الشيخ حاصلة علي ترخيص وزارة السياحة وتنفذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بنسبة إشغال 50 %.





وأشار فودة للمناخ الرائع الدافئ شتاءً والشمس الساطعة طوال العام وان شرم الشيخ للميزاتها فهمي معشوقة الأوروبيين جميعهم.





وفي ختام كلمته تمنى المحافظ للوفد اقامة ممتعة وعودة سالمة داعيًا الله الخروج من تلك الأزمة للاستمتاع بكل مميزات شرم الشيخ.





وقدم المحافظ الشكر للشركة المنظمة وإدارة المنتجع السياحي وقدم الشكر لوزير السياحة لجهوده متمنيًا لهم حظًا سعيدًا.





وفي ختام الحفل قدم "اكن اكسو" مدير عام الشركة درع الشركة لمحافظ جنوب سيناء لجهوده في تنشيط السياحة.





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