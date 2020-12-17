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فرص عمل لأهالي القرى.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة شغلك في قريتك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:39 ص
التنمية المحلية
التنمية المحلية
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هاني حسين
كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل مبادرة شغلك في قريتك.

وقال خالد قاسم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "وزير التنمية المحلية اجتمع برئيس اتحاد الصناعات، ووزيرة التخطيط، وممثلي أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمناقشة تفاصيل مبادرة شغلك في قريتك".

وأضاف خالد قاسم "مبادرة شغلك في قريتك تضم 4 محافظات هي الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، ويتم تحديد نوعية المشروعات المنفذة وفق الحاجة الفعلية للمحافظات والمحافظات تعمل على تخصيص 278 قطعة أرض وفقًا لاحتياجات كل محافظة من الصناعات المكملة لها".

وتابع خالد قاسم "مناطق المجمعات الصناعية سوف تكون شاملة، وتشمل التصنيع الزراعي والصناعي والتجاري".

وأكد خالد قاسم أن "الهدف من المبادرة توفير فرص عمل حقيقية لأهالي القرى في مختلف المحافظات، وتم اختيار المجمعات الصناعية في قرى المحافظات من أجل ضمان توفير فرص العمل لأهالي القرى".

وافق مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصةً المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.

كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
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