اتصال أو رسالة..الوزراء يكشف خطوات توزيع لقاح كورونا

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة الأشغال الحالية في الرعاية المركزة وصلت إلى 58%، وأجهزة التنفس الصناعي وصلت بها نسب الأشغال إلى 33% معقبا: لم نصل إلى هذه النسبة من الأشغال منذ شهور عديدة.



وأوضح، "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تطرق إلى اللقاحات وتواجدها في مصر، معقبا: قبل نهاية ديسمبر سيكون لدينا نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني.



وأكمل: رئيس الوزراء شدد على ضرورة وضع آلية لتوزيع اللقاح، وفقا للفئات الأكثر احتياجا، معقبا: سيتم الاتصال أو إرسال رسالة إلى الفئات التي ستحصل على اللقاح، وسيتم إبلاغهم بكل التفاصيل الخاصة بالمكان والتوقيت,



وشدد على أن توزيع اللقاح سيكون من خلال وزارة الصحة فقط، معقبا: لدينا 5400 وحدة صحية ستعمل على توزيع اللقاحات.



وأضاف، لدينا 20 مليون جرعة مع تحالف جافي، وهناك توجيه بتوفير 10 مليون جرعة من اللقاح، معقبا: سيتم التوزيع بداية من يناير القادم على الفئات المعروفة.







