نبيلة مكرم: الدولة المصرية تتعرض لمحاولة محو الهوية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حجم المؤامرات التي تواجهها مصر خلال الفترة الأخيرة.





وقالت "مكرم"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، مساء أمس الأربعاء، إن الدولة تتعرض لمحاولة لمحو الهوية، مؤكدة أن مصر أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" للتصدي لهذا الأمر.





وتابعت وزيرة الهجرة، أن المبادرة تحافظ على الهوية المصرية والعربية، خاصة أن يوم الجمعة 18 ديسمبر يحتفل اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية، وطلبنا تغيير إطار صورة البروفايل على فيسبوك للمعرفة بأهمية المبادرة وأهمية اللغة العربية في حياتنا.





وأضافت أنه تم عمل معسكرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع الأطفال في كندا والنمسا وغيرها من الدول، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأكدت أن المبادرة تستهدف الجيل الثاني والثالث للتعرف على تحديات الدولة، منوهة بأن هناك أطفالًا يعيشون في مصر ولكن دراستهم في المدارس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.





وأكدت الوزيرة، أن الجاليات كانت تطلب دائما حل للتحدث باللغة العربية، موضحة أننا وجدنا صعوبة لدى أطفالنا في التحدث باللغة العربية.





وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة "اتكلم عربي".



