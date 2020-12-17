ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نبيلة مكرم: الدولة المصرية تتعرض لمحاولة محو الهوية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حجم المؤامرات التي تواجهها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقالت "مكرم"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، مساء أمس الأربعاء، إن الدولة تتعرض لمحاولة لمحو الهوية، مؤكدة أن مصر أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" للتصدي لهذا الأمر.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المبادرة تحافظ على الهوية المصرية والعربية، خاصة أن يوم الجمعة 18 ديسمبر يحتفل اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية، وطلبنا تغيير إطار صورة البروفايل على فيسبوك للمعرفة بأهمية المبادرة وأهمية اللغة العربية في حياتنا.

وأضافت أنه تم عمل معسكرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع الأطفال في كندا والنمسا وغيرها من الدول، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت أن المبادرة تستهدف الجيل الثاني والثالث للتعرف على تحديات الدولة، منوهة بأن هناك أطفالًا يعيشون في مصر ولكن دراستهم في المدارس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.

وأكدت الوزيرة، أن الجاليات كانت تطلب دائما حل للتحدث باللغة العربية، موضحة أننا وجدنا صعوبة لدى أطفالنا في التحدث باللغة العربية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة "اتكلم عربي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانية تشيد بمبادرة اتكلم مصري: تسهم فى تثقيف أبناء المواطنين بالخارج

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة اتكلم مصري

اتكلم مصري.. وزيرة الهجرة تشارك في معسكر أبناء المصريين بالإمارات عبر زووم

اتكلم مصري.. الهجرة تحتضن أطفال مصر في الخارج للحفاظ على لغتهم الأصلية

تحدثت باللغة العربية.. وزيرة الهجرة تشجع الأطفال المقيمين بأمريكا من خلال معسكر اتكلم عربي

مكرم: إدراج مبادرة "اتكلم عربي" ضمن احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية

ترشيحاتنا

بعد تدهور صحة بعضٍ من متلقيه في بريطانيا وأمريكا.. شكوك حول لقاح فايزر

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك توتنهام

شركتها أتاحت لها العمل بحضور طفلتها الرضيعة.. فرح: ناجحة في البيت والشغل

خطوات الحصول على قرض الزواج

لحظة إقلاع ريهام سعيد بطائرة متجهة إلى سنغافورة مع أصغر طيار في مصر

سأعود قريبا.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 104 أعوام.. معمرة تغادر المستشفى بعد تغلبها على كورونا في 14 يوما.. شاهد

حفل زفاف بدون عريس.. قرار مفاجئ من عروس بعد اكتشاف خيانة خطيبها.. شاهد

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات