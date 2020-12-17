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مكافحة كورونا: لن يدخل مصر لقاح إلا بعد التأكد من أمانه وفاعليته ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:40 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا يرتبط بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "اللقاح الآمن الآن هو الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي".

وتابع حسام حسني، "لقاح كورونا سوف يمثل طوق الأمان للعالم، ولكن لن يحصل كل مواطني العالم على اللقاح في الوقت نفسه، بل هناك فئات أولى للحصول على اللقاح، وفي مقدمتهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية".

وأوضح حسام حسني أن "الأمل الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها هو توافر دواء شافٍ أو لقاح واقٍ، وحتى الآن لا يوجد ما يقي من فيروس كورونا"، مؤكدًا "لن يدخل مصر لقاح إلا بعد التأكد من أمانه وفاعليته".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

وكلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.

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