حرب آبي أحمد وتيجراي تشرد الملايين بإثيوبيا وتمنع عنهم المساعدات.. والاتحاد الأوروبي يوجه ضربة لصاحب نوبل بـ 90 مليون يورو

* يونيسف: 2.3 مليون قاصر يكافحون للحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية

* الاتحاد الأوروبي: تعليق المساعدة كان يهدف إلى خلق مساحة سياسية لتقييم الوضع الحالي

* آبي أحمد: نحن فقراء ولكن لن نتفاوض على سيادتنا





حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الأطفال ما زالوا مقطوعين عن المساعدات في منطقة تيجراي التي تمزقها الصراعات في إثيوبيا، على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول.





قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الثلاثاء إن حوالي 2.3 مليون قاصر يكافحون للحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية مثل علاج سوء التغذية واللقاحات الحرجة وأدوية الطوارئ وإمدادات المياه والصرف الصحي.





وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان:"نشعر بقلق بالغ من أنه كلما تأخر الوصول إليهم لفترة أطول، ستزداد سوء حالتهم مع انخفاض إمدادات الغذاء، بما في ذلك الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لعلاج سوء تغذية الأطفال، والأدوية والماء والوقود وغير ذلك من الضروريات".





بدأ الصراع بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية في أوائل نوفمبر، ويهدد بإلغاء سنوات من التقدم في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وكذلك في منطقة القرن الأفريقي الأوسع. عبر أكثر من 50،000 لاجئ إثيوبي إلى السودان، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نصفهم تقريبًا من الأطفال.





دعت اليونيسف إلى "وصول إنساني عاجل ومستمر وغير مشروط وغير متحيز" للعائلات المتضررة وحثت الحكومة الإثيوبية على السماح بحرية حركة المدنيين الراغبين في البحث عن الأمان في أماكن أخرى.





وأضافت فور: "يجب أن تكون حماية هؤلاء الأطفال، وكثير منهم من اللاجئين والنازحين داخليًا، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم أولوية".





كان من المفترض أن تسمح الاتفاقية مع الحكومة الفيدرالية، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2 ديسمبر، بوصول عمال الإغاثة "دون عوائق وبشكل مستمر وآمن" إلى أولئك الذين يحتاجون إلى إمدادات إنسانية في المناطق التي تخضع الآن لسيطرة الحكومة. في ذلك الوقت، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها "مستعدة" لاستئناف الأنشطة الإنسانية الكاملة في منطقة تيجراي.





ومع ذلك، اضطرت الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى الدعوة مرة أخرى إلى "الوصول غير المقيد إلى تيجراي من أجل الوصول إلى المحتاجين"، قبل بيان اليونيسف يوم الثلاثاء.





زار رئيس الوزراء آبي أحمد ميكيلي، عاصمة تيجراي ، يوم الأحد. وقال في تغريدة على تويتر إن الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء عادت إلى حالتها وأن الإغاثة الإنسانية تقدم.





قال الحائز على جائزة نوبل لعام 2019 في تغريدة بتاريخ 5 ديسمبر: "ستواصل جهودنا في مجال المساعدة الإنسانية تعزيزها لرعاية الفئات الضعيفة. سنقوم بإعادة البناء وإعادة البناء والتطوير".





في غضون ذلك، كافح برنامج الغذاء العالمي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، للاستجابة لتسونامي اللاجئين في السودان وناشد المجتمع الدولي لزيادة التبرعات.





قالت المفوضية يوم الجمعة إن المفوضية وشركائها بحاجة أيضًا إلى الدعم لمنع تفشي فيروس كورونا بين اللاجئين الذبن يعيشون في ظروف مزدحمة، بما في ذلك المزيد من محطات غسل اليدين ومستلزمات معدات الوقاية الشخصية والحملات الإعلامية.





قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، باتريك يوسف، لـ"سي إن إن"، بيكي أندرسون يوم الثلاثاء:"إن الوضع بشكل عام مقلوب للغاية ومقلق للغاية. أكثر من شهر منذ بداية الأزمة ... شهدنا نقصًا في الطعام، وإمكانية الوصول إلى خدمات الاستحمام، ولكن أيضًا ميكيلي على سبيل المثال كانت تعاني من إمدادات المياه. لذا، الخدمات الأساسية الأساسية".





وعلق الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 90 مليون يورو من مساعدات الميزانية لإثيوبيا بسبب الصراع الداخلي في منطقة تيجراي في البلاد، وفقًا لوثيقة المفوضية التي اطلعت عليها بوليتيكو.





ويهدف التأخير في الدعم المالي إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي المتعلقة "بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط وغير مقيد ودون عوائق إلى جميع المناطق في تيغراي للاستجابة للوضع الإنساني المأساوي" ، وفقًا للوثيقة المكونة من صفحتين والتي تم التحقق منها بواسطة شخصين. مسؤولي الاتحاد الأوروبي. طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد.





في أوائل ديسمبر، قالت الأمم المتحدة إنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية لتوفير "وصول غير معاق ومستمر وآمن" لإيصال الإغاثة الطارئة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في تيجراي. ولكن في زيارة للمنطقة في ذلك الوقت، انتقد مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش إمكانية الوصول ووصفها بأنها ناقصة بشدة. ولمح إلى أن الكتلة قد تقرر تعليق أموال المساعدات بسبب تعامل الحكومة الإثيوبية مع الأزمة.





تقول "بوليتيكو":"يبرز قرار كبح الدعم المالي التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في التنافس مع الصين على النفوذ في إفريقيا، بينما يحاول أيضًا دعم القيم والمبادئ الديمقراطية للاتحاد الأوروبي. تنفق بكين مبالغ كبيرة من مساعدات التنمية للدول الأفريقية لكنها لا تجعل تلك المساعدة مشروطة بالحفاظ على معايير حقوق الإنسان أو الالتزام بالمعايير والقيم الديمقراطية".





تنص الوثيقة على أن تعليق المساعدة كان يهدف إلى "خلق مساحة سياسية لتقييم الوضع الحالي وطلب الرد فيما يتعلق بمخاوف الاتحاد الأوروبي". على وجه الخصوص، تريد الكتلة وقف الأعمال العدائية وأن تسعى الحكومة إلى حل سياسي للنزاع، والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق منطقة تيجراي.





ينص على أنه سيتم تعليق ثلاثة مجالات للتمويل:"60 مليون يورو لبرنامج بعنوان "عقد أداء إصلاح قطاع الاتصال والتنافسية الإقليمي في إثيوبيا"؛ 17.5 مليون يورو لدعم ميزانية قطاع الصحة ؛ و 11 مليون يورو لـ "اتفاق إصلاح قطاع العمل في إثيوبيا وعقد الأداء".





وتتابع الوثيقة: "لم يتم تعليق تعاون الاتحاد الأوروبي مع إثيوبيا رسميًا ، ويستمر تنفيذ بقية محفظة تعاون الاتحاد الأوروبي كالمعتاد".





كانت الحكومة الإثيوبية قد رفضت في السابق أن الحملة الأمنية غير مشروعة أو أنه ينبغي معاقبة ماليًا.





قال رئيس الوزراء أبي أحمد على تويتر في نوفمبر:"رسالتي إلى أصدقاء إثيوبيا هي أننا قد نكون فقراء لكننا لسنا دولة تتفاوض على سيادتنا. إن تهديد إثيوبيا مقابل العملات المعدنية لن ينجح".





ولم يرد المتحدث باسم وزارة المالية الإثيوبية، تسفاي برهانو، على طلبات للتعليق.