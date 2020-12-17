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أخبار البلد

"الخارجية" تشارك في اجتماعات مجلس إدارة الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أ ش أ
شارك الوزير المفوض إبراهيم عبد العظيم الخولي مدير إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية، في الاجتماعات الافتراضية للدورة الـ57 لمجلس إدارة الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية "جامعة سنجور" والتي تستضيف مصر مقرها بمدينة الإسكندرية.

ذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن، الاجتماع تناول المساعي الجارية من أجل توفير مقر جديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة يستوعب المزيد من الدارسين ويواكب التطور الرقمي.

تأتي هذه المشاركة في إطار ما تقدمه جمهورية مصر العربية، بوصفها دولة المقر ودولة مانحة للجامعة، من دعم لجامعة سنجور وإدارتها والدارسين فيها، وما توليه من اهتمام بالغ لضمان حسن سير العملية التعليمية بها، وجهودها المستمرة لتيسير إقامة الأشقاء من الكوادر الإفريقية الذي يزيد عددهم عن مائتي دارس للماجستير في التنمية.
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