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حوادث

مخدرات بمليون جنيه.. ضبط ٩٠ طربة حشيش و١٠ كيلو بانجو بالإسماعيلية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والإشتراك مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم إستهدافهم وأمكن ضبط (90 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 18 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول – دراجة نارية) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيدرو المادة الفعالة لمخدر البانجو "معدلة وراثيًا" وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

 وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على عملائهم.

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000 – مليون جنيه تقريبا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .

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